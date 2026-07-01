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22.07.2026
Spanischer Krieg

Offene Wunden, geschlossene Gräber

Auch 90 Jahre nach Beginn des Krieges dürfen Faschisten durch Spanien marschieren

Von Carmela Negrete
Blumen, Flaggen, Fotos und zahlreiche heilige Bilder. Alles für Francisco Franco Bahamonde. Auch am 90. Jahrestag des Putsches gegen die Spanische Republik wird der Opfer der franquistischen Diktatur nicht gedacht, haben sich deren Nachkommen einmal mehr verlassen gefühlt. Dem Diktator indes wurde gehuldigt, zu seiner neuen Grabstätte in Mingorrubio kamen am 18. Juli mehrere hundert Faschisten. Nachdem Franco 2019 vom monumentalen Mausoleum in Cuelgamuros (unter Fra...

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