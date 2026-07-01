22.07.2026

Spanischer Krieg

Flucht aus Málaga

Als die andalusische Mittelmeerstadt Anfang 1937 in die Hände der Faschisten fiel, flohen ihre Einwohner. Francos Leute, deutsche und italienische Luftwaffe attackierten die Wehrlosen gnadenlos. Zeitzeugenberichte, zusammengestellt von

Von Victor Grossman

Mitte Januar 1937 waren drei italienische Divisionen mit zwanzigtausend Mann an der Südspitze Spaniens unweit von Gibraltar gelandet. In dieser Region waren die Anarchisten sehr stark, die Milizeinheiten gebildet hatten und sich der Formierung einer zentralen Armee widersetzten. Das Resultat: Es gab keine organisierte Verteidigung der Stadt Málaga. Sie war praktisch ungeschützt. Dazu kam der Verrat einiger alter Offiziere, die sich insgeheim für Franco entschieden h...

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