Zum Inhalt der Seite
22.07.2026
Spanischer Krieg

Flucht aus Málaga

Als die andalusische Mittelmeerstadt Anfang 1937 in die Hände der Faschisten fiel, flohen ihre Einwohner. Francos Leute, deutsche und italienische Luftwaffe attackierten die Wehrlosen gnadenlos. Zeitzeugenberichte, zusammengestellt von

Von Victor Grossman
Mitte Januar 1937 waren drei italienische Divisionen mit zwanzigtausend Mann an der Südspitze Spaniens unweit von Gibraltar gelandet. In dieser Region waren die Anarchisten sehr stark, die Milizeinheiten gebildet hatten und sich der Formierung einer zentralen Armee widersetzten. Das Resultat: Es gab keine organisierte Verteidigung der Stadt Málaga. Sie war praktisch ungeschützt. Dazu kam der Verrat einiger alter Offiziere, die sich insgeheim für Franco entschieden h...

Artikel-Länge: 9612 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe