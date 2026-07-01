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22.07.2026
Spanischer Krieg

Hilfe aus Moskau

Die Unterstützung der Sowjetunion für die Spanische Republik

Von Cilly Keller
Am 18. Juli 1936 begann der faschistische Militärputsch in Spanien. Zu diesem Zeitpunkt war die Regierung der spanischen Republik überzeugt, dass die »westlichen Demokratien«, England, die USA und besonders Frankreich, ihr die notwendige Hilfe zur Wiederherstellung der republikanischen Gesetzlichkeit und Ordnung leisten würden. Aber es kam anders. Die Regierung Frankreichs weigerte sich unter dem Druck der konservativen Regierung Großbritanniens und reaktionärer Kre...

Artikel-Länge: 9956 Zeichen

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