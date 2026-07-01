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22.07.2026
Spanischer Krieg

Bomben auf Madrid

Eine Karte gibt ­Auskunft über ein Verbrechen

Von Luis de Sobrón und Enrique Bordes
»In ein paar Jahren werden wir alles vergessen haben; die Krater der Explosionen werden verschwinden, die aufgerissenen Straßen werden wieder asphaltiert, die zerstörten Häuser werden wieder aufgebaut. Alles, was wir erlebt haben, wird uns wie ein Traum vorkommen.« (Juan Eduardo Zúniga, Noviembre, la madre, 1936) »Erinnere dich und erinnere auch andere daran.« (Luis Cernuda, 1936) Diese Karte bietet einen Einblick in die Zerstörung Madrids als Folge der schweren Luf...

Artikel-Länge: 2469 Zeichen

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