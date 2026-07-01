22.07.2026

Spanischer Krieg

Nicht nur Gernika

Das Regionalparlament von Asturien erbittet von deutschen Behörden Aufklärung über die Verbrechen der »Legion Condor«

Von António Muñoz Sánchez

Jeden Tag besucht Soledad das Grab ihres Mannes und unterhält sich eine Weile mit ihm auf russisch. Ihr Schritt ist noch sicher, ihre 95 Jahre sieht man ihr nicht an. In ihrem Dorf in Hessen verwechseln viele Soledad mit einer Gastarbeiterin. Doch tatsächlich landete sie rein zufällig in Deutschland, noch bevor es die Bundesrepublik überhaupt gab. Aber Deutschland hatte sehr wohl viel damit zu tun, dass sie gezwungen war, ihre Heimat in Spanien für immer zu verlasse...

Artikel-Länge: 10907 Zeichen