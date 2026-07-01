22.07.2026

Spanischer Krieg

Ungleiche Partner

Die Franco-Putschisten waren auf die Hilfe Nazideutschlands angewiesen. In Berlin machte man sich das zunutzeMiguel Ángel Collado Aguilar ist Historiker und lebt im andalusischen Bergarbeiterort Nerva

Von Miguel Ángel Collado Aguilar

Der Aufstand vom 18. Juli 1936 in Spanien zielte darauf, die Errungenschaften der Arbeiterklasse zunichte zu machen und die Machtverhältnisse zugunsten der Oligarchie neu zu ordnen, die nach wie vor großen Einfluss auf die Armee und die Justiz ausübte. Dennoch war die Finanzlage der Putschisten mit nur zwölf Millionen Peseten zu prekär, um den Bürgerkrieg aufrechtzuerhalten, weshalb die Beschaffung ausländischer Hilfe unerlässlich war. Zweifellos war dabei die Hilfe...

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