22.07.2026

Spanischer Krieg

»Die spanische Rechte fürchtet die Aufarbeitung«

Die deutsche Verwicklung in den Spanienkrieg und der öffentliche Umgang mit der Franco-Diktatur. Ein Gespräch mit Ángel Viñas

Von Carmela Negrete

Sie sind einer der führenden Experten für den Spanienkrieg, Ihr Werk wurde im akademischen Bereich vielfach gewürdigt und ausgezeichnet. In Deutschland scheinen Ihre Forschungen jedoch weniger bekannt zu sein. Worauf führen Sie diese geringere Aufmerksamkeit für ein Thema zurück, bei dem Deutschland eine entscheidende Rolle gespielt hat? Ich denke, dass die Geschichte des Bürgerkriegs während der Diktatur überwiegend von ausländischen Autoren geschrieben wurde, die ...

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