18.07.2026

Halbwegs exotisches Reisfleisch

Von Maximilian Schäffer

Heute kochen wir gesund, Sie saufen zu viel! Das mit der WM, das ganze Glyphosathefeweizen und noch dazu die Schnapsnächte im Biergarten, auf Balkonien und im Park. Das geht auf den Herzkranz rauf und in den Kreislauf runter. Deswegen Vollkorn und helles Fleisch, viele Gewürze und Nüsse (bzw. Kerne). Die sind gut fürs Gehirn, sagt ein Psychoernährungskochbuch vor mir, und überhaupt sind Gewürze gut fürs Untenrum, behauptete der Alfons Schuhbeck vor mir. Das wird hie...

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