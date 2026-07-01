18.07.2026

Schwarzer Kanal

US-Vizekönig für Kuba?

Von Arnold Schölzel

Am Montag porträtierte die New York Times (NYT) US-Außenminister Marco Rubio als »Vizekönig von Venezuela«. Er habe »die faktische Kontrolle über Venezuelas Finanzen, dessen natürliche Ressourcen und die Regierung des Landes«, sei »in die laufenden Regierungsgeschäfte eingebunden« und stehe »in stetem Kontakt mit (Delcy) Rodríguez, die Venezuela derzeit mit dem Segen der Vereinigten Staaten kommissarisch leitet.« Sie tauschen »per Textnachricht Klatsch und Selfies a...

Artikel-Länge: 3692 Zeichen