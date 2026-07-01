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18.07.2026
Klassiker

Aufopferungsfreudig für den Krieg

Dokumentiert. Reinhard Opitz über die Vorgeschichte des deutschen Faschismus vor dem Ersten Weltkrieg

Aller imperialistische Rassismus hat die genuine Brutalphilosophie des Imperialismus, den Sozialdarwinismus, zu seinem (bis zur Gegenwart letztendlich durch nichts anderes ersetzbaren) philosophischen Boden. Die Geschichtsforschung hat es lange Zeit unterlassen, sich die Frage zum Thema zu machen, wie es denn nun zu einer so starken Ausbreitung dieses Rassismus in Deutschland von den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts an kommen konnte. Inzwischen liegen al...

Artikel-Länge: 5305 Zeichen

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