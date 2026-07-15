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15.07.2026
Brasilien

Masse ohne Klasse

Brasilien hat viele Gewerkschaften, doch wenig Arbeiter gehören ihnen an – und es werden immer weniger

Von Norbert Suchanek, Rio de Janeiro
Brasilien ist Weltmeister, zumindest wenn es um die Anzahl von Gewerkschaften geht. Bezogen auf seine Bevölkerungsgröße hat das Land mit Abstand die meisten Arbeitervertretungen in der Welt. Laut dem Nationalen Register der Gewerkschaftsorganisationen des Arbeitsministeriums in Brasília sind es exakt 12.056. Die Hauptursache für diese gewerkschaftliche Vielfalt ist die bereits in den 1930er Jahren geschaffene Arbeitsrechtsstruktur. Unter der diktatorischen Regier...

Artikel-Länge: 6173 Zeichen

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