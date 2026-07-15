15.07.2026

Argentinien

Herrschaft des Marktes

Wie in den 80er und 90er Jahren wird Argentinien einer neoliberalen Schocktherapie unterzogen. Die Wirtschaftskrise im Land hat das nur verschärft

Von Darío Farcy

Die argentinische Regierung von Javier Milei gilt international als der ehrgeizigste Versuch unserer Zeit, die in der Phase des Neoliberalismus ab den 70er Jahren erworbenen Privilegien der Eliten zu verteidigen. Auf Mileis Agenda steht die Abschaffung aller noch verbliebenen Reste des Sozialstaats, die Beseitigung jeglicher Beschränkungen bei der Abschöpfung von Mehrwert und vor allem die Zerschlagung von Widerstand durch Repression und politische Verfolgung. Die ...

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