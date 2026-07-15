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15.07.2026
Ecuador

Bananenmogul von US-Gnaden

Noboa ist Präsident Ecuadors und der reichste Mensch des Landes. Er verbindet zügellosen Kapitalismus mit autoritärer Staatsgewalt – unter enger Einbindung Washingtons

Von Felipe Kohler, Quito
Ecuador spiegelt in gewisser Weise die Realität von ganz Lateinamerika. Obwohl das Land mit knapp 19 Millionen Einwohnern zu den kleinsten der Region zählt, erweist sich der Andenstaat als exemplarisch für den erneuten Siegeszug des ungezügelten Kapitalismus auf dem Kontinent. Im Jahr 2023 kam Daniel Noboa, der durch Bananenexport zum reichsten Menschen des Landes wurde, an die Macht. Im Jahr darauf rief er den »internen bewaffneten Konflikt« aus. Noboa will aus Ec...

Artikel-Länge: 5932 Zeichen

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