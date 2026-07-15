15.07.2026

Chile

Schluss mit Sozialdemokratie

Chiles neuer Präsident Kast räumt mit den Arbeitsmarktreformen seines Vorgängers Boric auf. Die Oligarchenfamilien des Landes dürfen sich freuen

Von Juliana Rivas

Chiles neuer ultrarechter Präsident José Antonio Kast sorgt seit Wochen für Kontroversen. Er will die Rechte der Arbeiter radikal beschneiden – vorgeblich, um dem Anstieg der Arbeitslosigkeit im Land entgegenzuwirken. Im März, nur eine Woche nach Amtsantritt, beerdigte Kast einen Gesetzentwurf, den sein sozialdemokratischer Vorgänger Gabriel Boric im Januar im Kongress eingebracht hatte. Der Entwurf sah die Einführung branchenweiter Tarifverhandlungen vor. Gewerksc...

Artikel-Länge: 8331 Zeichen