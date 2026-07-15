15.07.2026

Kolumbien

Linker Präsident in rechtem Staat

Die Eliten Kolumbiens haben Petros Reformpläne mit aller Macht versucht zu blockieren. Einige Verbesserungen konnte er trotzdem durchsetzen

Von Elias Korte, Neiva

Als Gustavo Petro am 7. August 2022 als erster linker Staatschef in der Geschichte Kolumbiens vereidigt wurde, waren die Erwartungen in der Gewerkschaftsbewegung groß. Fabio Arias, Vorsitzender des größten Gewerkschaftsbunds des Landes CUT, unterstützte Petros Agenda des Wandels und bezeichnete sie wiederholt als Bruch mit den vorigen neoliberalen Regierungen. Genügend zu tun war auf jeden Fall: Bis 2022 war Kolumbien für Gewerkschaftsmitglieder der tödlichste Staa...

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