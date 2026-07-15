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15.07.2026
Venezuela

Ein Land in Trümmern

Nach dem Erdbeben und der US-Aggression liegt Venezuela am Boden. Doch die politische und wirtschaftliche Krise des Landes reicht tiefer

Von Cristal Fernández
In diesen Tagen über Venezuela zu schreiben, ist schmerzhaft. Das venezolanische Volk ist mit alten und neuen Tragödien konfrontiert. Innerhalb von weniger als sieben Monaten hat es eine militärische Invasion, den Verlust seiner Souveränität und zwei aufeinanderfolgende Erdbeben erlebt, die bis heute mehr als 3.000 Tote, über 50.000 Vermisste und weitere Tausende Obdachlose gefordert haben. Es wäre jedoch falsch, nur von den unermesslichen Verlusten zu berichten ...

Artikel-Länge: 9075 Zeichen

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