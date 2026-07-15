15.07.2026

»Unblock Cuba!«

Kuba am Scheideweg

Havanna stellt weitreichende Wirtschaftsreformen vor – wird die Öffnung zum Markt den kubanischen Sozialismus retten?

Von Bjarne Thum

Die USA treten erklärtermaßen als Weltmacht und in ihrer Hemisphäre als Hegemon mit dem Anspruch absoluter Dominanz auf. In der im Dezember 2025 veröffentlichten Nationalen Sicherheitsstrategie heißt es ganz offen, Ziel sei es, »die Vorrangstellung Amerikas in der westlichen Hemisphäre wiederherzustellen (…) sowie unseren Zugang zu wichtigen geographischen Gebieten in der gesamten Region zu schützen. Wir werden Wettbewerbern außerhalb der Hemisphäre die Möglichkeit...

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