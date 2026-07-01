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18.07.2026
jW-Wochenendgeschichte

Rote Zone

Die Proteste gegen den G8-Gipfel in Genua waren der Höhepunkt der Antiglobalisierungsbewegung – und zeigten zugleich deren Grenzen auf. Der italienische Staat reagierte mit brutaler Repression

Von Bernd Langer
Am 20. Juli 2001 flimmert die Luft in der Sommerhitze über der ligurischen Hafenstadt Genua. Mit heulenden Sirenen jagen Mannschaftswagen der Carabinieri durch die engen Gassen, Greiftrupps stürmen vor. Steine fliegen, während Barrikaden und Autos in Flammen aufgehen. Rauchschwaden ziehen durch die Straßen, vermischen sich mit dem stechenden Geruch von Tränengas und brennendem Gummi. Über der Stadt kreisen unablässig Hubschrauber. Schreie, Sprechchöre und Explosione...

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