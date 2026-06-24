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24.06.2026
Norditalien

Rote Perlen, rote Erde

Verankert in der Genossenschaftsbewegung: Der Lambrusco galt lange Zeit als billiger, süßer Massenwein. Aber er hat sich gewandelt

Von Fabio Nacci
Es gibt einen Wein, den viele in Deutschland schon zu kennen glauben. Perlend, rot, süß und eisgekühlt serviert: der Wein der 1980er Jahre, jener aus den amerikanischen Werbespots, in denen man ihn »on the rocks« ins Glas goss. Für eine ganze Generation von Verbrauchern war der Lambrusco außerhalb der Emilia lange ein Synonym für einfachen, industriellen Billigwein. Und doch ist er bis heute einer der meistgetrunkenen italienischen Rotweine jenseits der Alpen: 2022 ...

Artikel-Länge: 6739 Zeichen

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