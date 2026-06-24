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24.06.2026
Weinbeilage

Entgeisterte Gärung

Wein ohne Alkohol. Eine Annäherung

Von Felix Bartels
Tisch ohne Käse gedeckt / Ist wie ein Weinfass, das leckt, / Ist wie ein Haus ohne Raum / Und wie ein Wald ohne Baum. Asterix wusste, worauf es ankommt, und wie der Käse zum Tisch, so steht der Alkohol zum Wein. Fehlt er, fehlt der. Was macht den Wein zum Wein? Auf den ersten Blick geht es um eine Wirkung aufs Gemüt. Ethanol attackiert das Nervensystem, die neuronale Signalübertragung wird gelähmt, was die exekutiven Funktionen des Gehirns beeinträchtigt. Wer sic...

Artikel-Länge: 6242 Zeichen

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