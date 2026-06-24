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24.06.2026
Weinhandel

»Der Preis ist nicht aussagekräftig«

Ein Gespräch mit Karl Moog von der Weinhandlung Trehörn aus Köln über Trinkertypen und das Image des deutschen Weins

Von Marc Hieronimus
Den Weinhandel Trehörn gibt es seit 1989, das heißt, als Sie anfingen, war das Internet noch nicht erfunden und Deutschland zweigeteilt. Hätten Sie gedacht, dass ein Laden für Bioweine sich so lange halten kann, trotz der Supermärkte, die damals gerade mit Weinverkauf anfingen, noch dazu »op de schäl Sick«, auf der falschen Rheinseite? Angefangen hat es als Drei-Männer-drei-Hunde-WG, die ein Zimmer frei hatte. Als ich mich vorstellte, hat mein Hund sich erst mal ...

Artikel-Länge: 8557 Zeichen

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