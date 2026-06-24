24.06.2026

Wein

Vergossene Liebfrauenmilch

Weine aus Rheinhessen im Test

Von Daniel Bratanovic

Die jüngere Geschichte des Weinbaus einer Region in drei knappen Sätzen erzählt: Vor etwas mehr als einem Jahrhundert brachten die Rebstöcke, die am Rheinufer wuchsen, Weine hervor, die zu den teuersten weltweit gehörten. Der Rote Hang war der Stolz Rheinhessens. Was folgte, kann als Trio des Desasters beschrieben werden: Weltkrieg eins, Weltkrieg zwei, Liebfrauenmilch. Die Zuspitzung, notiert von der New York Times vor nicht ganz 14 Jahren, verzerrt notwendig, hat...

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