Zum Inhalt der Seite
24.06.2026
Wein

Vergossene Liebfrauenmilch

Weine aus Rheinhessen im Test

Von Daniel Bratanovic
Die jüngere Geschichte des Weinbaus einer Region in drei knappen Sätzen erzählt: Vor etwas mehr als einem Jahrhundert brachten die Rebstöcke, die am Rheinufer wuchsen, Weine hervor, die zu den teuersten weltweit gehörten. Der Rote Hang war der Stolz Rheinhessens. Was folgte, kann als Trio des Desasters beschrieben werden: Weltkrieg eins, Weltkrieg zwei, Liebfrauenmilch. Die Zuspitzung, notiert von der New York Times vor nicht ganz 14 Jahren, verzerrt notwendig, hat...

Artikel-Länge: 8161 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe

Heute liegt der jungen Welt das achtseitige Extra »wein« kostenlos bei. Die Ausgabe erhalten Sie im gut sortierten Pressehandel für 2,50 Euro.