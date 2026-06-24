24.06.2026

Rheinhessen

Vor allem »Rüssling«

Vom Liebfrauenstift bis zum Roten Hang. Eine Reise durch Rheinhessen

Von Ronald Weber

Die Landschaft ist spröd. Linker Hand fließt der Rhein, rechts liegen Felder und Siedlungen. Dann Industrie. Rheinromantik? Von wegen. Vor den Toren der alten Kaiserstadt Worms ballt sich die Chemieindustrie. US-Konzerne wie Procter & Gamble stellen hier Parfüme und Aromen her, die Röhm GmbH, Anfang der 1930er Erfinderin des Plexiglases und heute in der Hand eines der größten US-amerikanischen Private-Equity­-Fonds, produziert Acrylglas. Dann beginnt, etwas u...

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