10.06.2026

Bundeswehr als Ausbilderin

Die Stimme, die euch kommandiert

Die Bundeswehr lockt mit geldwerten Vorteilen vor allem arme Jugendliche. Von denen aber protestieren viele gegen die Kriegsvorbereitungen

Von Jakob Reimann

Die deutsche »Truppe« soll wachsen, und zwar schnell. Die Angaben, wann genau der Russe die NATO-Tür eintreten wird, variieren. Das hiesige Establishment hat sich auf das Jahr 2029 eingeschossen. Medial wird ein permanentes Bedrohungsszenario aufrechterhalten, das Bevölkerung Angst machen und insbesondere der Jugend folgende Dringlichkeit eintrichtern soll: Vater Staat braucht auch dich! Kurz nach seiner Amtseinführung im Mai 2025 gab Bundeskanzler Friedrich Merz (C...

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