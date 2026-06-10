10.06.2026

Repression der Palästinasolidarität

Wie wird sich das auf die Klinik auswirken?

Weil er eine Kufija getragen hat, wurde seine therapeutische Neutralität angezweifelt und er nach der Probezeit nicht übernommen, berichtet der angehende Assistenzarzt André Lerner

Von Niki Uhlmann

Sie haben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie der DRK-Klinik Westend eine sechsmonatige Probezeit als Assistenzarzt absolviert. Dort hatte man an Ihrer Fachkenntnis keine Zweifel. Trotzdem wurden Sie nicht übernommen. Warum? Generell kann man in der Probezeit grundlos gekündigt werden. Da reicht es aus, dass dem Chef ein Pups querliegt. Das ist leider so. Ich wurde im zweiten oder dritten Monat darauf angesprochen, dass die Kufija, die ich trage, ein antisemitische...

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