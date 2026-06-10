Zum Inhalt der Seite
10.06.2026
Ausbildungsmarkt

Das Märchen vom Fachkräftemangel

Zu faul oder zu blöd sei die Jugend für Berufsbildung, posaunen Staat und Kapital, um den zentralen Widerspruch des Ausbildungsmarkts zu kaschieren

Von Jonas Schwabedissen
Kaum eine Woche vergeht in Deutschland, in der kein Politiker oder Kapitalvertreter klagt, es herrsche Fachkräftemangel. Gleichzeitig bauen Konzerne massiv Stellen ab. Knapp 340.000 Industriearbeitsplätze wurden seit 2019 gestrichen, ein wesentlicher Teil davon in den vergangenen zwei Jahren. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich auf dem Ausbildungsmarkt. 2025 boten Betriebe in der BRD rund 27.000 betriebliche Ausbildungsplätze weniger an als im Vorjahr. Gegenüber 2019...

Artikel-Länge: 7986 Zeichen

Damit unabhängiger Journalismus weiter möglich bleibt: Unterstützen Sie die junge Welt mit einem Abonnement und erhalten Sie Zugang zu allen Analysen, Reportagen und Kommentaren.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe