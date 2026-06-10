10.06.2026

Ausbildungsmarkt

Das Märchen vom Fachkräftemangel

Zu faul oder zu blöd sei die Jugend für Berufsbildung, posaunen Staat und Kapital, um den zentralen Widerspruch des Ausbildungsmarkts zu kaschieren

Von Jonas Schwabedissen

Kaum eine Woche vergeht in Deutschland, in der kein Politiker oder Kapitalvertreter klagt, es herrsche Fachkräftemangel. Gleichzeitig bauen Konzerne massiv Stellen ab. Knapp 340.000 Industriearbeitsplätze wurden seit 2019 gestrichen, ein wesentlicher Teil davon in den vergangenen zwei Jahren. Ein sehr ähnliches Bild zeigt sich auf dem Ausbildungsmarkt. 2025 boten Betriebe in der BRD rund 27.000 betriebliche Ausbildungsplätze weniger an als im Vorjahr. Gegenüber 2019...

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