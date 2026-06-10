10.06.2026

Kampf für die Ausbildungsumlage

Wer nicht ausbildet, wird umgelegt

Seit rund 100 Jahren fordern Beschäftigte und Gewerkschaften die Ausbildungsumlage – in manchen Branchen mit Erfolg. Das neue Gesetz in Berlin greift leider zu kurz

Von Benedikt Hopmann

Hans Preiss, viele Jahre als Mitglied im geschäftsführenden Vorstand der IG Metall für die gewerkschaftliche Bildung und die berufliche Ausbildung zuständig, beschrieb das Interesse der Lohnabhängigen an einer guten Ausbildung 1977 in den Frankfurter Heften als ein »existentielles Interesse, den Wert der Arbeitskraft zu steigern und eine Ausbildung zu erhalten, die ihre Arbeitskraft langfristig verwertbar und vielseitig anwendbar macht«. Dem steht das Interesse des ...

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