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10.06.2026
Zweiklassenbildung

Riesige Lücken

Das deutsche Schulsystem hängt immer mehr Kinder und Jugendliche ab. Förderprogramme reichen nicht aus. Für Strukturreformen gibt es klare Mehrheiten

Von Gudrun Giese
Fachkräfte sind hierzulande knapp und dürften aufgrund der Überalterung der Gesellschaft absehbar knapper werden. Wie Goldstaub müsste dementsprechend der Nachwuchs behandelt werden. Doch der Staat leistet sich einen verschwenderischen Umgang mit der Ressource Jugend. So verließen laut einer Mitte Mai veröffentlichten Recherche von Correctiv im vergangenen Jahr mehr als 64.000 junge Menschen ohne Abschluss die Schule – ein Anstieg von mehr als einem Drittel binnen d...

Artikel-Länge: 9076 Zeichen

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