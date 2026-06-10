10.06.2026

Arbeitsmarkt und KI

Arbeitslose Akademiker

Viele Studierte, gerade junge, finden keine Jobs mehr. Oftmals erledigt KI weitaus billiger, wofür sie ausgebildet wurden, während Jobs der Rezession zum Opfer fallen

Von Ralf Wurzbacher

Künstliche Intelligenz (KI) sei die Zukunft. Sie mache das Leben besser, leichter und lebenswerter, hört man allenthalben. Kaum einer fragt: Was wird eigentlich aus der menschlichen Intelligenz? Wenn Schulkinder Hausaufgaben und Klassenarbeiten von Chat-GPT erledigen lassen, haben Bildung, Lehren und Lernen praktisch ausgedient. Wozu der Stress? Die Frage fordert nicht minder die Hochschulen heraus. Michael Sommer, Geschichtsprofessor an der Universität Oldenburg, b...

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