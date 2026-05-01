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27.05.2026
Kinder

»Ist ja nur für den Übergang gedacht«

Immer mehr Kinder leben immer länger in Notunterkünften. Unter beengten Verhältnissen, ohne Rückzugsraum, etwa zum Lernen. Ein Gespräch mit Martin Kositza

Von Susanne Knütter
Der Anteil von Kindern in Notunterkünften wächst, doch dieser Aspekt spielt kaum eine Rolle in der öffentlichen Wahrnehmung. Woran liegt das? Der Großteil der Anstiege ist auf Geflüchtete zurückzuführen. Wenn ihnen ein Bleiberecht zugesprochen wurde, können sie die Notunterkünfte verlassen. Weil sie aber keinen Wohnraum finden, verbleiben sie in den Unterkünften und werden in den Wohnungslosenstatistiken mitgezählt. Einen großen Anteil machen Ukrainer aus. Laut...

Artikel-Länge: 7671 Zeichen

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