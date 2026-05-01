27.05.2026

Kinder

Wollt ihr noch, könnt ihr noch?

Kinder lernen boxen: Zwischen Trainingsdisziplin und Spieltrieb. Ein Besuch beim Arbeitersportverein SC Lurich 02 in Kreuzberg

Von Oliver Rast

Die Eingangstür schlägt im Zehnsekundentakt auf und zu. Kleine Böen bleiben im Windfang hängen, die nasse Kühle bleibt draußen. Zwischen Innen- und Außenbereich stapeln sich zwei Dutzend Paar Schuhe. Anfang Mai, Dienstag, zehn vor 16 Uhr – typische Stoßzeit. Die »Boxfabrik«, das Gym des SC Lurich 02, liegt im Erdgeschoss im zweiten Hinterhof der alten GSG-Gewerbehöfe in Kreuzberg 36 – ein gelb geklinkerter Gründerzeitbau mit Kappendecken. Hinter dem Vorraum hän...

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