27.05.2026

Kinder

Mit Sahne

Kindergangster: 50 Jahre Alan Parkers Spielfilmdebüt »Bugsy Malone«

Von Peer Schmitt

Die damals kaum 14jährige Jodie Foster spielte eine gewichtige Nebenrolle in gleich zwei Filmen, die im Mai 1976 im Wettbewerbsprogramm der 29. Internationalen Filmfestspiele von Cannes standen. Einer davon gewann die Goldene Palme: Martin Scorseses »Taxi Driver«. Foster spielte darin bekanntlich eine 13jährige Prostituiere. Die Rolle brachte ihr auch eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin ein. Foster war allerdings längst keine Debütantin mehr, sie hat...

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