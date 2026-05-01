27.05.2026

Kinder

Es klebt und bleibt

Für das Mädchen war der Spaß vorbei: Männliche Blicke, Beurteilungen, Übergriffe

Von Eileen Heerdegen

»Dir kann man ja schon richtig was abgucken.« Ein heißer Sommersonntag nachmittag, irgend jemand hatte ein Kinderplanschbecken auf die große Wiese hinter den Siedlungshäusern gestellt. Ein willkommener Spaß, sich nacheinander mit Anlauf in die Wasserpfütze zu werfen, nur gut aufpassen und schnell genug sein, dass einem der nächste nicht auf den Kopf springt. Einige Väter (mehrheitlich, denn die Mütter waren mehrheitlich damit beschäftigt, das Abendbrot vorzuber...

Artikel-Länge: 7535 Zeichen