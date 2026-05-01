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27.05.2026
Kinder

Zehntausend Stunden

Wer soll wovon wie viel lernen – und wann, wie und warum überhaupt?

Von Marc Hieronimus
Wer was Jeder soll, kann, will, wird lernen, aber nicht alles, nicht einmal, was »man« so wissen muss. Der Kulturkritiker Ivan Illich hat angeregt, die Schulpflicht auf vier, fünf Jahre zu beschränken, in denen nur Lesen, Schreiben und die Grundrechenarten vermittelt werden. Das Leben lang aber solle jedem und jeder weitere Bildung kostenlos offenstehen. Wie, dann kann ich in Zukunft nicht mehr davon ausgehen, dass meine Gesprächspartnerin im Wartezimmer oder in ...

Artikel-Länge: 7965 Zeichen

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