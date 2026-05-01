27.05.2026

Kinder

Charme des Nacheinanders

Spaß an der selbstgewählten Unterordnung: Faszination Dinosaurier

Von Ken Merten

Der Tageszeitungsdino junge Welt rief, ich folgte. Ein Beitrag zum Kindertag muss her, und warum nicht einer über das, was zwar evolutionär bzw. per kosmischem Steinschlag erledigt, aber doch nicht totzukriegen ist: Die Urzeitechsen faszinieren die Menschheit. Die Attraktion währt in der Westhemisphäre seit den vielen Knochenfunden im buddelenthusiastischen 19. Jahrhundert und erübrigt, hier auf eine Forschung einzugehen, die jene barfuß kennen, die vielleicht den ...

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