Wer hat schon einmal von Tantura gehört? Tantura war – bis Mai 1948 – ein kleines, malerisch und direkt am Meer gelegenes palästinensisches Dorf, einige Kilometer südlich von Haifa. Dort lebten 1.500 Menschen. Am 22. und 23. Mai 1948 brach das Unheil über sie herein. Die »Alexandroni«-Brigaden griffen das Dorf an. Der Angriff erfolgte im Kontext von »Plan Dalet«. Im Prinzip waren das Einsatzpläne für das zionistische Militär (Haganah und Palmach), um die palästinen...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.