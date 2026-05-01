13.05.2026
Beilage Nahost
Das Beispiel Tantura
Brief aus Jerusalem. Vertreibung und Massenmord an Palästinensern waren die Geburtshelfer des jüdischen Staates Israel
Von Helga Baumgarten
Wer hat schon einmal von Tantura gehört? Tantura war – bis Mai 1948 – ein kleines, malerisch und direkt am Meer gelegenes palästinensisches Dorf, einige Kilometer südlich von Haifa. Dort lebten 1.500 Menschen. Am 22. und 23. Mai 1948 brach das Unheil über sie herein. Die »Alexandroni«-Brigaden griffen das Dorf an. Der Angriff erfolgte im Kontext von »Plan Dalet«. Im Prinzip waren das Einsatzpläne für das zionistische Militär (Haganah und Palmach), um die palästinen...
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