13.05.2026
Beilage Nahost
Fußball hinter Mauern
Wie Israel mit Besatzung, Apartheid und Siedlerkolonialismus Sport und Leben in Palästina zu unterdrücken sucht. Eine Reportage aus der Westbank
Von Mathias Dehne
Tränengasgranaten vor dem Faisal Al-Husseini International Stadium in Al-Ram sind keine Seltenheit. Gerade liegen wieder einige dort und man warnt mich, diese nicht einmal mit dem Fuß zu berühren. Das Stadion in der Westbank liegt wenige Meter von den Separationsanlagen zur besetzten palästinensischen Hauptstadt Ostjerusalem entfernt, die die Apartheid durch Beton manifestieren. Fußball wurde hier schon lange nicht mehr gespielt. Am 6. Oktober 2023, einen Tag vor d...
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