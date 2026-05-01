13.05.2026
Beilage Nahost
Ankara kann warten
Nach dem Angriffskrieg gegen Iran könnte die Türkei ins Visier Israels geraten. Die NATO-Mitgliedschaft des Landes spricht jedoch dagegen
Von Emre Şahin
Der US-amerikanisch-israelische Krieg gegen den Iran verschiebt die Machtdynamik in der Region Westasien. Während in den vergangenen Jahrzehnten Israel und der Iran stets aufeinander fokussiert waren und sich bis zum Angriff Washingtons und Tel Avivs am 28. Februar selbst ausgeglichen haben, blieb die Türkei lange unter dem Radar. Mit Ausbruch des Konflikts nähren sowohl Tel Aviv als auch Teheran Spekulationen, dass das neue regionale Machtgefüge unweigerlich dazu ...
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