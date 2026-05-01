Zum Inhalt der Seite
13.05.2026
Beilage Nahost

Riad hält sich alle Optionen offen

Auch Saudi-Arabien wird durch den Iran-Krieg erschüttert. Das Bündnis mit den USA scheint wackliger denn je – das Königreich könnte sich gen Osten orientieren

Von Jörg Kronauer
Wie geht es weiter im Mittleren Osten, wenn der Iran-Krieg irgendwann zu seinem Ende gekommen ist? Die Frage stellt sich dringlich für alle Staaten der Region – nicht zuletzt für die Regionalmacht Saudi-Arabien. Außenpolitisch ist die Lage komplex. US-Präsident Donald Trump übt Druck auf das Land aus, den sogenannten Abraham Accords mit Israel beizutreten. Gleichzeitig spitzt sich der folgenreiche Konflikt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder zu. Riad hat...

Artikel-Länge: 8630 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe