Wie geht es weiter im Mittleren Osten, wenn der Iran-Krieg irgendwann zu seinem Ende gekommen ist? Die Frage stellt sich dringlich für alle Staaten der Region – nicht zuletzt für die Regionalmacht Saudi-Arabien. Außenpolitisch ist die Lage komplex. US-Präsident Donald Trump übt Druck auf das Land aus, den sogenannten Abraham Accords mit Israel beizutreten. Gleichzeitig spitzt sich der folgenreiche Konflikt mit den Vereinigten Arabischen Emiraten wieder zu. Riad hat...

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