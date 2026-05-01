13.05.2026
Beilage Nahost
Totgesagte leben länger
Die »Widerstandsachse« ist alles andere als Geschichte. Vielmehr hat ihr der Krieg der USA und Israels gegen den Iran Auftrieb gegeben
Von Wiebke Diehl
Die israelische Besatzungsarmee steht im Libanon unter Druck: Die FPV-Drohnen der Hisbollah seien ein »großes Problem«, das Israel »hätte kommen sehen müssen«. Dies schrieb ein Reporter der Times of Israel am 4. Mai. Die Hisbollah habe in den vergangenen Wochen einen unverkennbaren Sprung in ihren Drohnenfähigkeiten und -taktiken gemacht. Sie setze sprengstoffbeladene, unbemannte Drohnen mit tödlicher Wirkung gegen die Besatzungstruppen im Südlibanon ein, und die A...
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