Die israelische Besatzungsarmee steht im Libanon unter Druck: Die FPV-Drohnen der Hisbollah seien ein »großes Problem«, das Israel »hätte kommen sehen müssen«. Dies schrieb ein Reporter der Times of Israel am 4. Mai. Die Hisbollah habe in den vergangenen Wochen einen unverkennbaren Sprung in ihren Drohnenfähigkeiten und -taktiken gemacht. Sie setze sprengstoffbeladene, unbemannte Drohnen mit tödlicher Wirkung gegen die Besatzungstruppen im Südlibanon ein, und die A...

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.