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13.05.2026
Beilage Nahost

Verhängnisvolles Bündnis

Marokko und Israel geben vor, gemeinsame jüdische Traditionen zu pflegen. Bisher erreichen sie das genaue Gegenteil

Von Jörg Tiedjen
Marokko ist stolz auf sein jüdisches Erbe. Neuerdings erwägt Rabat sogar, marokkanischstämmigen Israelis wieder die eigene Staatsbürgerschaft zu verleihen. 2011 war die Bedeutung des Judentums für die nationale Identität schon in der Verfassung des nordafrikanischen Königreichs festgehalten worden. Seit dieses 2020 im Rahmen der von US-Präsident Donald Trump während seines ersten Mandats initiierten »Abraham-Verträge« seine Beziehungen zu Israel normalisierte, wurd...

Artikel-Länge: 5907 Zeichen

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