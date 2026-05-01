13.05.2026
Beilage Nahost
Eine kleine Geschichte der iranischen Atombombe
Netanjahu hat Israel und die USA jahrzehntelang auf den Krieg gegen die Islamische Republik ausgerichtet – jetzt hat er sein Ziel erreicht
Von Knut Mellenthin
Vor mehr als 34 Jahren, im Januar 1992, warnte Benjamin Netanjahu in einer Ansprache an die Knesset erstmals, dass Iran ohne drastisches Einschreiten der USA und der »internationalen Gemeinschaft« in drei bis fünf Jahren Atomwaffen besitzen würde. Das war, wohlwollend interpretiert, ein erwiesener Irrtum, der auf einem Konstrukt wilder Fehleinschätzungen beruhte. Im sachlichen Rückblick auf Jahrzehnte, in denen Netanjahu diese »Warnung« permanent wiederholte, bis e...
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