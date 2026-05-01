Vor mehr als 34 Jahren, im Januar 1992, warnte Benjamin Netanjahu in einer Ansprache an die Knesset erstmals, dass Iran ohne drastisches Einschreiten der USA und der »internationalen Gemeinschaft« in drei bis fünf Jahren Atomwaffen besitzen würde. Das war, wohlwollend interpretiert, ein erwiesener Irrtum, der auf einem Konstrukt wilder Fehleinschätzungen beruhte. Im sachlichen Rückblick auf Jahrzehnte, in denen Netanjahu diese »Warnung« permanent wiederholte, bis e...

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