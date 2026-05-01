Pistazien, Teppiche, Öl und Sanktionen: Beim Stichwort »iranische Wirtschaft« dürften diese Begriffe am häufigsten fallen. Doch wie genau ist die Ökonomie der Islamischen Republik aufgebaut? Wie hat sie sich politisch entwickelt? Zunächst ein paar Eckdaten: Seit Jahrzehnten sind Öl und Gas Irans wichtigste Wirtschaftspfeiler. Das Land verfügt über die drittgrößten nachgewiesenen Ölreserven sowie die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt. Neben den beiden Sektoren ge...

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