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13.05.2026
Beilage Nahost

Ein in sich geschlossenes System

Halbstaatliche Stiftungen und militärische Institutionen prägen die Wirtschaft Irans und können so die Auswirkungen von Sanktionen abfedern

Von Mawuena Martens
Pistazien, Teppiche, Öl und Sanktionen: Beim Stichwort »iranische Wirtschaft« dürften diese Begriffe am häufigsten fallen. Doch wie genau ist die Ökonomie der Islamischen Republik aufgebaut? Wie hat sie sich politisch entwickelt? Zunächst ein paar Eckdaten: Seit Jahrzehnten sind Öl und Gas Irans wichtigste Wirtschaftspfeiler. Das Land verfügt über die drittgrößten nachgewiesenen Ölreserven sowie die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt. Neben den beiden Sektoren ge...

Artikel-Länge: 8405 Zeichen

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