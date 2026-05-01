13.05.2026
Beilage Nahost
Ein in sich geschlossenes System
Halbstaatliche Stiftungen und militärische Institutionen prägen die Wirtschaft Irans und können so die Auswirkungen von Sanktionen abfedern
Von Mawuena Martens
Pistazien, Teppiche, Öl und Sanktionen: Beim Stichwort »iranische Wirtschaft« dürften diese Begriffe am häufigsten fallen. Doch wie genau ist die Ökonomie der Islamischen Republik aufgebaut? Wie hat sie sich politisch entwickelt? Zunächst ein paar Eckdaten: Seit Jahrzehnten sind Öl und Gas Irans wichtigste Wirtschaftspfeiler. Das Land verfügt über die drittgrößten nachgewiesenen Ölreserven sowie die zweitgrößten Erdgasreserven der Welt. Neben den beiden Sektoren ge...
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