13.05.2026
Beilage Nahost
Wem gehört das Leiden?
Die einen im Licht, die anderen im Halbdunkel: Der Konflikt um Palästina legt die Grenzen des westlichen Anspruchs auf Universalismus offen
Von Piotr Biegasiewicz
Erinnerung ist nicht einfach das Fortleben der Vergangenheit in der Gegenwart. Sie ordnet, gewichtet und trennt. Sie bewahrt Katastrophen nicht nur auf, sondern entscheidet auch mit darüber, welchen Platz sie im moralischen Bewusstsein einer Gesellschaft erhalten. Kollektives Gedächtnis steht daher nicht außerhalb der Politik. Es gehört vielmehr zu ihren wirksamsten und oft am wenigsten sichtbaren Instrumenten. Bei Israel und Palästina geht es längst nicht nur um...
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