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13.05.2026
Beilage Nahost

Irak war die Ouvertüre

Das Vorgehen des US-Imperialismus im Nahen Osten folgt dem Öl, Israel und den Plänen der Neocons – Iran soll als nächstes fallen

Von Joachim Guilliard
Diversen Berichten zufolge hat sich US-Präsident Donald Trump von Israel in den erneuten Krieg gegen den Iran drängen lassen, vorschnell und ohne konkrete Planung. Das Netanjahu-Regime erreichte zwar sein primäres Ziel, die USA zu einem umfassenden Krieg gegen den Iran zu bewegen. Dieser entwickelte sich aber aus Washingtoner Sicht nahezu desaströs. Damit stellt sich einmal mehr die Frage, inwieweit die Nahostpolitik der USA, getrieben von einer mächtigen zionistis...

Artikel-Länge: 7925 Zeichen

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