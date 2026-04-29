Auch wenn Verdi in den vergangenen 25 Jahren gut ein Drittel ihrer Mitglieder verloren hat, sei die Fusion der fünf Gewerkschaften ÖTV, HBV, IG Medien, DAG und DPG alternativlos gewesen. So lautete das Resümee in einer Veröffentlichung der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) vom 10. März aus Anlass des diesjährigen Jubiläums der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft. Der klassische Angestelltenberuf als Daseinsgrund der DAG verschwand zunehmend, der ursprüngliche Organis...

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