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29.04.2026
1. Mai in Argentinien

Papst statt Arbeitskampf

Argentiniens Gewerkschaften rufen zum 1. Mai zum Gedenken an verstorbenen Franziskus auf. Derweil ist die wirtschaftliche Lage im Land dramatisch

Von Frederic Schnatterer
Am 1. Mai selbst dürfte es auf den Straßen Argentiniens größtenteils ruhig bleiben. Feiertag statt Kampftag lautet die Devise der großen Gewerkschaften. Sie rufen zu Kundgebungen am Vortag auf. So kündigte der größte Dachverband CGT auf einer Pressekonferenz an, am 30. April auf dem Platz der Mairevolution in Buenos Aires aufmarschieren zu wollen. Dabei solle sowohl Kritik an der Wirtschaftspolitik der Regierung von Javier Milei vorgebracht als auch des im vergangen...

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