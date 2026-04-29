Anfang März veröffentlichte die EU-Kommission zwei Grundsatzpapiere zu Schiffahrt und Hafenwirtschaft – sie zeigen aufs Neue, dass in Brüssel Kräfte am Wirken sind, die hartnäckig die neoliberale Deregulierung der maritimen Wirtschaft verfolgen: Zweieinhalb Niederlagen haben sie bereits einstecken müssen – und immer wieder kommen sie mit neuen Vorschlägen. Zweieinhalb? Klingt merkwürdig, trifft aber den Kern: 25 Jahre ist es her, dass die Kommission den ersten Entwu...

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