Zum Inhalt der Seite
29.04.2026
Streiks der Hafenarbeiter 2006

Zweieinhalb Erfolge

Mehrere Derulierungsversuche der maritimen Wirtschaft haben die europäischen Hafenarbeiter bisher abgewehrt. Doch die EU gibt keine Ruhe

Von Burkhard Ilschner
Anfang März veröffentlichte die EU-Kommission zwei Grundsatzpapiere zu Schiffahrt und Hafenwirtschaft – sie zeigen aufs Neue, dass in Brüssel Kräfte am Wirken sind, die hartnäckig die neoliberale Deregulierung der maritimen Wirtschaft verfolgen: Zweieinhalb Niederlagen haben sie bereits einstecken müssen – und immer wieder kommen sie mit neuen Vorschlägen. Zweieinhalb? Klingt merkwürdig, trifft aber den Kern: 25 Jahre ist es her, dass die Kommission den ersten Entwu...

Artikel-Länge: 6675 Zeichen

Lesen Sie 10 Wochen lang alle Inhalte der Tageszeitung junge Welt für nur 10 Euro. Das Aktionsabo endet automatisch nach Ablauf und muss nicht gekündigt werden.

Jetzt junge Welt abonnieren

Dein Abo zählt!

Weitere Optionen unter: www.jungewelt.de/abo.

Bitte einloggen
Hilfe bei Einlog-Problemen

Gedruckt

Printabo

Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen

Online

Onlineabo

24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv.

30,90 Euro/Monat Soli: 42,90, ermäßigt: 19,90
Bestellen

Verschenken

Geschenkabo

Anderen eine Freude machen: Verschenken Sie jetzt ein Abonnement der Printausgabe.

56,90 Euro/Monat Soli: 72,90, ermäßigt: 38,90
Bestellen
Kurzzeitabo abschließen
Zur aktuellen Ausgabe