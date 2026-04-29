29.04.2026
Streiks der Hafenarbeiter 2006
Zweieinhalb Erfolge
Mehrere Derulierungsversuche der maritimen Wirtschaft haben die europäischen Hafenarbeiter bisher abgewehrt. Doch die EU gibt keine Ruhe
Von Burkhard Ilschner
Anfang März veröffentlichte die EU-Kommission zwei Grundsatzpapiere zu Schiffahrt und Hafenwirtschaft – sie zeigen aufs Neue, dass in Brüssel Kräfte am Wirken sind, die hartnäckig die neoliberale Deregulierung der maritimen Wirtschaft verfolgen: Zweieinhalb Niederlagen haben sie bereits einstecken müssen – und immer wieder kommen sie mit neuen Vorschlägen. Zweieinhalb? Klingt merkwürdig, trifft aber den Kern: 25 Jahre ist es her, dass die Kommission den ersten Entwu...
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