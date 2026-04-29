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29.04.2026
Betriebsratswahlen 2026

Mängel der Mitbestimmung

Bis Ende Mai noch werden Betriebsräte gewählt. Ein rechter Erdrutsch blieb bislang aus. Belastbare Daten aber fehlen. Ebenso eine konsequente Justiz bei Schikane

Von Elmar Wigand
Hierzulande gibt es in weniger als sieben Prozent aller wahlberechtigten Betriebe, solchen also, die fünf oder mehr Beschäftigte haben, einen Betriebsrat. In der Privatwirtschaft werden von diesen inzwischen weniger als 37 Prozent aller Lohnabhängigen vertreten. Das ist ein historischer Tiefstand. Der Kapitalismus hat sich mit Betriebsräten nur zähneknirschend abgefunden, wenn er sie domestizieren und assimilieren konnte, sie den Großkonzernen also nutzten, indem si...

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