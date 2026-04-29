Als jemand, der nur wenige Jahre vor der Verdi-Gründung in die Gewerkschaft eingetreten ist (1997 in die ÖTV), führt der 25. Geburtstag von Verdi auch zu einem Nachdenken darüber, wie diese Gewerkschaft mein ganzes betriebliches und politisches Leben geprägt hat. Als erstes stehen da sehr viele positive Erinnerungen, die zu einem strahlenden Herzlichen Glückwunsch führen: Erinnerungen an unfassbar tolle Kolleginnen und Kollegen, an Seminare, Sitzungen und Aktionen. ...

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